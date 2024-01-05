Леннокс Льюис назвал идеального соперника для Джошуа

boxing-social.com. Энтони Джошуа и Леннокс Льюис

Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе Леннокс Льюис раскритиковал команду Энтони Джошуа за подбор соперников.

«Этот последний парень [Отто Валлин], я не знаю, как вы выбираете себе соперников. Джошуа спарринговал с ним и победил его, так что он знал, что тот из себя представляет, и Энтони победил его как аматора. Команда Эй Джея говорит, что это тот парень, с которым Джошуа должен драться. Нет, это не тот парень, с которым ты должен драться, потому что ты не получишь уважения, сражаясь с такими соперниками.

Джошуа нужно драться с парнями, о которых люди могут сказать: «Это хороший боец. Ты снова на вершине». А не с парнем, который ничего не показывает, не выбрасывает удары и опускается до ударов по корпусу. Для меня в этом нет ничего хорошего. Это ложная уверенность. Любой может побить этих парней и нокаутировать их, но это ничего не даст тебе. Выигрыш – это когда ты побеждаешь.

Будь завоевателем, победи Чжана Чжилея, который победил твоего коллегу, англичанина Джо Джойса. Единственное новое имя – Франк Санчес, это хороший бой для него.

Проблема в том, что Джошуа будет боксировать с парнями, которые идут вверх, но его главные конкуренты в борьбе за авторитет – Фьюри и Чжан. Для меня бокс с парнями, которые поднимались, когда я был там, был не нужен. Мне нужны были парни, в которых я мог бы вцепиться зубами, парни, которые могли бы меня куда-то привести. Сейчас Джошуа, по сути, ждет своего шанса», – сказал Льюис.

Отметим, что Валлин досрочно проиграл Джошуа в пятом раунде.

sport.ua