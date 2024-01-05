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«Простите, если ошибаюсь, но…». Тренер Дюбуа – о бое Усика с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Дон Чарльз, тренер британца Даниэля Дюбуа (20-2, 19 KO), дал прогноз на бой за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Посмотрите, Фьюри замолчал. Я думаю, что он начал тренироваться. Он полностью ушел в тренировочный лагерь, так как очень серьезно относится к этому поединку.

Простите меня, если ошибаюсь, но я даже не думаю, что для Фьюри это будет тяжелый бой. Тайсон просто растерзает своего соперника. Он слишком большой для Усика. Фьюри будет его бить, вязать, толкать и в результате растерзает», – заявил Чарльз.

Тайсон Фьюри и Александр Усик должны сойтись в ринге 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

sport.ua

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