Супертяж Джаррелл Миллер арестован. Обвиняется в угоне и воровстве

Getty Images/Global Images Ukraine. Джаррелл Миллер

Боксер супертяжелого веса Джаррелл Миллер арестован во Флориде по обвинению в угоне автомобиля без использования оружия, а также воровстве со взломом с избиением.

35-летний боксер на этот момент остается под стражей.

Две недели назад Миллер потерпел первое поражение в профессиональной карьере, когда нокаутом проиграл Даниэлю Дюбуа в Саудовской Аравии.

Ранее у американца были проблемы с допингом – его дважды дисквалифицировали за использование запрещенных препаратов. Из-за этого Миллер не вышел в ринг против Энтони Джошуа.

sport.ua