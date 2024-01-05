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Супертяж Джаррелл Миллер арестован. Обвиняется в угоне и воровстве

Getty Images/Global Images Ukraine. Джаррелл Миллер

Боксер супертяжелого веса Джаррелл Миллер арестован во Флориде по обвинению в угоне автомобиля без использования оружия, а также воровстве со взломом с избиением.

35-летний боксер на этот момент остается под стражей.

Две недели назад Миллер потерпел первое поражение в профессиональной карьере, когда нокаутом проиграл Даниэлю Дюбуа в Саудовской Аравии.

Ранее у американца были проблемы с допингом – его дважды дисквалифицировали за использование запрещенных препаратов. Из-за этого Миллер не вышел в ринг против Энтони Джошуа.

sport.ua

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