Барбоса снова сразится не за титул. Этим поединком нужно делать заявление

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6 января 2023 года в Лас-Вегасе, США в андеркарде противостояния Вирджила Ортиса и Фредерика Лоусона, состоится поединок одного из наиболее обсуждаемых американцев – Арнольда Барбосы (28-0, 10 КО) против южноафриканца Ксолисани Ндонгени (31-3, 18 КО).

Барбосу расценивают, как потенциального чемпиона. Но он все никак не доберется до титула

Арнольд Барбоса – действительно техничный и умный боксер. По навыкам и пониманию поединка он действительно на топовом уровне умений. Проблема в том, что разговоры вокруг его персоны до сих пор так и остались разговорами.

Уже несколько лет, не только фанаты, но и промоутеры рассказывают о том, что Арнольд вот-вот либо станет чемпионом, либо, как минимум, будет драться за титул. Вместе с этим, тот же Теофимо Лопес успел перейти в категорию Барбосы, провести неудачные поединки, затем удачные, после чего еще стать чемпионом WBO победой над бывшим абсолютным чемпионом.

То же самое с Хейни. Переход – сразу титульный поединок против одного из лидеров дивизиона. Это люди, поднявшиеся из легкого веса. Барбоса бьется в первой полусредней давно, но топчется вокруг титульных шансов.

Главная проблема Арнольда стара, как сам бокс. Он слишком обучен, опасен и проблематичен для оппонента в ринге. Но слишком мало денег может принести. То есть, в плане авторитета победа над ним все-таки что-то даст, но больших гонораров не принесет. Поэтому топы категории и не спешат встречаться с Барбосой.

Дополнительно, средняя активность не позволяет американцу быть более известным. Последний год, когда Арнольд сражался более двух раз – 2019-й. Затем было два поединка в 2020-м году, один в 2021-м, один в 2022-м и один в 2023-м. Не густо, чтобы постоянно быть на слуху.

Тем временем, Барбосе 32 года. Не страшный, но весомый возраст для любого боксера. В 33 года Джош Тейлор уже успел получить статус абсолютного чемпиона, потерять его, а затем проиграть Теофимо Лопесу последний имеющийся пояс. Арнольд пока и на чемпионские поединки не выходил.

Следующее противостояние американца – против африканца Ндонгени. Не самого популярного, но неплохого боксера. Самым известным соперником Ксолисани был Девин Хейни. Американец стал первым, кто побил африканца – в 2019 году. В целом, Хейни побеждал все десять раундов, но просто не было.

Ндонгени – крепкий соперник. У него длинные руки и тяжелые удары. Достаточно типичный набор для африканского боксера. Но вдобавок, Ксолисани хорошо работает джебом, имеет неплохую скорость, умеет встречать передней рукой и переходить в комбинационную работу после точных попаданий передней.

Причем, чтобы результативно перестреливаться с ним джебами, постараться пришлось даже Девину Хейни. Американец же — едва ли не главный джебер современного бокса среди молодых спортсменов. В то же время, у Ндонгени удар. Не топовый панчер, но пропускать размашистые удары африканца точно не стоит.

Барбоса – это пусть и не полная, но противоположность Ндонгени. Техничный, умный, не сосредоточенный на тяжёлых ударах боксер. Несмотря на всего 35 процентов досрочных побед, Арнольд может попасть. Просто его стиль – не про нокаут. Это, кстати, еще один плюс к проблемам с популярностью. Смотреть его бокс интересно. Но без наличия заточенности на нокаут или хотя бы акцентированности действий, многим фанатам смотреть на это может быть не так уж интересно.

Тягаться с Арнольдом в техничной перестрелке с дистанции – плохой вариант. Даже ужасно техничный Хосе Педраса пытался, но не справился. Слишком Барбоса дисциплинированный и точный, знает, что и как делать. Но кому его побеждать, как не такому боксеру, как Ндонгени. Человеку, который может и в перестрелку джебами поиграть, и в размен пойти не боится. А именно в разменах доносит самые тяжелые и важные свои удары.

Стилистически замечательное и интересное противостояние. Прекрасный подбор пары.

Кто фаворит?

Getty Images/Global Images Ukraine. Арнольд Барбоса

Арнольд Барбоса с огромным отрывом. На него можно поставить с коэффициентом 1.04, на соперника – за 12.00. На победу Барбосы можно поставить аж за 2.75 – огромная разница между простой победой и нокаутом, да. Досрочная победа Ндонгени оценивается в 21.00.

Если учитывать ситуацию, при которой Барбоса находится в идеальной форме, он, конечно, должен побеждать на классе. Техничный, умный боксер, имея концентрацию, обязательно победит немного разбалансированного оппонента, опирающегося на силу.

Однако рассчитывать на то, что Арнольду будет слишком просто, не стоит. В 32 года нужно проводить несколько больше поединков, чем один в год. Пусть они и с более мощными соперниками, чем есть в рекорде будущего оппонента. Еще и статус близкого к чемпионскому бою спортсмена давит. Поэтому нужно побеждать уверенно.

С другой стороны, Ндонгени нечем рисковать. Проиграет – сделает это в поединке против тотального фаворита. Выиграет – создаст сенсацию. Поэтому можно включаться и боксировать по полной, что бы там ни было и как бы себя ни показывал визави. Ловить его на ошибках, регулярно стрелять тяжелым джебом и пытаться пробить навстречу. А если не получится, давить и насыпать ударами, бороться в клинче у канатов.

Сказать – просто, да. В поединке против мобильного Барбосы сделать это крайне сложно. В общем-то, именно в этом и интрига. Сможет ли африканец использовать шансы на сто процентов?

Если нет – интересно, что же решит дальше Арнольд. Первый полусредний вес – очень насыщенный. От Прогрейса до Райана Гарсии здесь куча звезд. Поэтому нужно делать заявление этой победой, чтобы получить не просто кого-то лучше африканца, но и кого-то лучше, чем Хосе Педраса.

Уже пришло время. Если не сейчас, то, возможно, и никогда.

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