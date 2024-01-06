И Чжан Чжилей, и Уайлдер. Стали известны детали боя Джошуа – Нганну

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер

Промоутерская компания Matchroom проинформировала о том, что есть официальная договоренность о проведении боя между бывшим чемпионом мира в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа и экс-чемпионом UFC Франсисом Нганну.

Инсайдер Крис Манникс сообщил, что бою Джошуа – Нганну будет предшествовать солидный кард. Ожидается, что на разогреве свои бои проведут китаец Чжан Чжилей и американец Деонтей Уайлдер.

Среди прочего обсуждался вариант их очной встречи в ринге.

Окончательно все бои боксерского вечера, который состоится в Саудовской Аравии, будут согласованы позже.

sport.ua