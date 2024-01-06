Известное издание The Ring определило боксера года

Getty Images/Global Images Ukraine. Наоя Иноуэ

Культовое издание The Ring назвало лучшим боксером 2023 года японского доминатора Наою Иноуэ, который стал абсолютным чемпионом мира во втором легчайшем весе.

30-летний боксер оформил 26 победу в 26 боях.

При этом ранее Иноуэ стал первым с 1973 года абсолютным чемпионом в легком весе. Наоя отказался от титулов и поднялся в другой вес, где снова стал абсолютным чемпионом.

Конкурентом Иноуэ в борьбе за статус лучшего боксера года был Теренс Кроуфорд, ставший абсолютным чемпионом в полусреднем весе.

sport.ua