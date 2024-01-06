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Известное издание The Ring определило боксера года
Культовое издание The Ring назвало лучшим боксером 2023 года японского доминатора Наою Иноуэ, который стал абсолютным чемпионом мира во втором легчайшем весе.
30-летний боксер оформил 26 победу в 26 боях.
При этом ранее Иноуэ стал первым с 1973 года абсолютным чемпионом в легком весе. Наоя отказался от титулов и поднялся в другой вес, где снова стал абсолютным чемпионом.
Конкурентом Иноуэ в борьбе за статус лучшего боксера года был Теренс Кроуфорд, ставший абсолютным чемпионом в полусреднем весе.