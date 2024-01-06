Леннокс ЛЬЮИС: «Уайлдер – не Гудини, он заржавел без боев»

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер и Джозеф Паркер

Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе Леннокс Льюис заявил, что долгий простой Деонтея Уайлдера негативно повлиял на результат поединка с Джозефом Паркером.

«Я не думал, что Уайлдер снова выйдет на ринг. Перед этим боем у него был один раунд за два года против Роберта Хелениуса, и тот поединок ничего не показал. На самом деле такой исход принес ему больше вреда, потому что в том бою ему нужна была работа.

Теперь же он внезапно вышел на большой бой, и я знаю, что сделала его команда. Я думаю, его деловые качества взяли свое, потому что он никак не был готов к Паркеру, даже к разминочному бою. Он сказал, что не будет ржаветь, но он не Гудини, ржавчина появляется на всех. Его слова мне не совсем понятны», – сказал Льюис.

Отметим, что Уайлдер (43-3-1, 42 KO) проиграл Паркеру (34-3, 23 KO) единогласным решением судей (111-118, 110-118, 108-120).

sport.ua