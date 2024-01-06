Назван фаворит будущего боя Джошуа – Нганну

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Бывшего чемпиона мира в хэвивейте Энтони Джошуа ждет встреча в ринге с экс-чемпионом UFC Франсисом Нганну.

О договоренности сторон относительно проведения поединка, как известно, сообщила промоутерская компания Matchroom.

Эксперты не заставили себя долго ждать и предложили котировки на победителя будущего боя. Его фаворитом назван британский боксер Джошуа, победа которого оценивается показателем 1,65. Вероятный успех бойца ММА Нганну получил коэффициент 2,25.

Как известно, пока нет официального уведомления о дате проведения боя Джошуа – Нганну.

sport.ua