Официально и всерьез. Джошуа и Нганну договорились о поединке

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа и Франсис Нганну

Промоутерская компания Matchroom уведомила о том, что достигнута договоренность о проведении поединка между бывшим чемпионом мира в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа и экс-чемпионом UFC Франсисом Нганну.

Это будет 10-раундовый бой по правилам бокса. Точную дату его проведения должны сообщить на будущей неделе. Сейчас известно лишь место проведения поединка. Он состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Согласно неофициальной информации, Джошуа и Нганну сойдутся в ринге 9 марта. Ранее планировалось, что Энтони Джошуа в этот день выяснит отношения с американцем Деонтеем Уайлдером. Однако, после поражения Уайлдера Джозефу Паркеру 23 декабря, его кандидатура перестала устраивать организаторов.

Ранее легендарный Леннокс Льюис назвал идеально соперника для Энтони Джошуа.

sport.ua