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Бывший чемпион мира назвал ключевые различия между Уайлдером и Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер (справа)

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях и известный аналитик бокса Пол Малиньяджи (36-8, 7 KO) подробно описал разницу между неудачным выступлением Деонтея Уайлдера и поединками Энтони Джошуа против Джермейна Франклина и Роберта Хелениуса в начале года, чтобы понять, почему проигрыш Уайлдера Джозефу Паркеру оказал такое пагубное влияние.

«Знаете, что случилось с Джошуа? Даже если он не выглядел психологически крепким, вы могли видеть, что он пытается достичь этого, в этом разница между ним и Уайлдером.

Он был активен, он работал над этим, было видно, что он хочет стать лучше, но у него не получается. Видно, что это его расстраивает, потому что он возвращается и продолжает работать еще усерднее, и к бою с Валлином он подошел в отличной форме.

Уайлдер просто был не в себе, он давно не дрался, а потом появился, отложил яйцо в Саудовской Аравии и дал интервью после боя, из которого понятно, что ему все равно», – сказал Малиньяджи.

Зазначимо, що Вайлдер (43-3-1, 42 KO) програв Паркеру (34-3, 23 KO) одноголосним рішенням суддів (111-118, 110-118, 108-120).

sport.ua

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