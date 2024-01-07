Чжан Чжилей назвал цель номер один для своего следующего боя

Getty Images/Global Images Ukraine. Чжан Чжилей

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей (26-1-1, 21 КО) заявил, что новозеландец Джозеф Паркер (34-3, 23 KO) – его цель номер один в андеркарде боя Энтони Джошуа – Фрэнсис Нганну, который состоится 8 марта в Саудовской Аравии.

«Я хочу вернуться в марте, и таков план, но если вы спросите меня, кого я хочу видеть следующим соперником, то я скажу, что Джозефа Паркера. Решится ли он драться со мной?

Я открыт для всего, но сейчас я сосредоточен на тренажерном зале и на том, чтобы выйти на ринг к своему возвращению. Я бы хотел, чтобы мой следующий бой прошел в Саудовской Аравии, но все находится в процессе подготовки. Я не могу сказать об этом слишком много», – сказал Чжан Чжилей.

23 декабря Деонтей Уайлдер (43-3-1, 42 KO) неожиданно проиграл Паркеру (34-3, 23 KO) единогласным решением судей (111-118, 110-118, 108-120).

sport.ua