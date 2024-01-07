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Леннокс Льюис назвал главную причину поражения Уайлдера в бою с Паркером

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер

Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе Леннокс Льюис остался озадачен и разочарован странным выступлением Деонтея Уайлдера, проигравшего единогласным решением судей Джозефу Паркеру.

«Мне показалось, что Уайлдер даже не был сосредоточен на поединке. Я не знаю, на чем он был сосредоточен, но ментально он сказал, что это были деньги. Он говорил: «Они заплатили мне. Я не был особо готов, но вышел и дал им это за скромную сумму. Для меня неважно, как сложится этот бой. Я готов к поражению, я готов к победе. Пусть решает бог». Он потерял свою искру.

Я думаю, что попытки боксировать на этом этапе – это из области психологии, потому что есть определенные вещи, которым ты должен научиться на пути наверх, и когда ты нокаутировал всех на пути наверх, то менталитет становится таким: не меняй то, что работает», – сказал Льюис.

Отметим, что Уайлдер (43-3-1, 42 KO) проиграл Паркеру (34-3, 23 KO) единогласным решением судей (111-118, 110-118, 108-120).

sport.ua

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