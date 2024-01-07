Бокс
Небывалые цифры. Известно, сколько заработают Джошуа и Нганну за очный бой
Промоутерская компания Matchroom проинформировала о том, что есть официальная договоренность о проведении боя между бывшим чемпионом мира в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа и экс-чемпионом UFC Франсисом Нганну.
По информации Forbes, Джошуа заработает за поединок примерно ту сумму, которую получил Тайсон Фьюри за свой недавний бой – 50 миллионов долларов.
Ожидается, что Нганну получит за этот поединок около 20 миллионов евро.
Ранее букмекерские конторы определили фаворита предстоящего боя между Энтони Джошуа и Франсисом Нганну.