Небывалые цифры. Известно, сколько заработают Джошуа и Нганну за очный бой

Talksport. Энтони Джошуа и Франсис Нганну

Промоутерская компания Matchroom проинформировала о том, что есть официальная договоренность о проведении боя между бывшим чемпионом мира в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа и экс-чемпионом UFC Франсисом Нганну.

По информации Forbes, Джошуа заработает за поединок примерно ту сумму, которую получил Тайсон Фьюри за свой недавний бой – 50 миллионов долларов.

Ожидается, что Нганну получит за этот поединок около 20 миллионов евро.

Ранее букмекерские конторы определили фаворита предстоящего боя между Энтони Джошуа и Франсисом Нганну.

sport.ua