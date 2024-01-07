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Промоутер Паркера назвал 3 потенциальных соперников для следующего боя

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер

Дэвид Хиггинс, промоутер новозеландца Джозефа Паркера, назвал потенциальных соперников для следующего боя своего клиента.

«Я не думаю, что Джозефу стоит отступать. Против хорошей оппозиции он выглядел отлично. У него хороший темп, так что я думаю, что следующим будет Хргович, Чжан Чжилей или Энди Руис. Любой бой из этих, если деньги будут правильными, будет интересным, полезным и хорошей проверкой. Это будет большой бой. Паркер не хочет отступать назад», – сказал Хиггинс.

Отметим, что Хргович – номер один в рейтинге IBF, Чжан также занимает первое место в рейтинге WBO, Руис – бывший объединенный чемпион мира.

23 декабря Деонтей Уайлдер (43-3-1, 42 KO) неожиданно проиграл Паркеру (34-3, 23 KO) единогласным решением судей (111-118, 110-118, 108-120).

sport.ua

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