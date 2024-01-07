Тренер звездного боксера арестован из-за вооруженного нападения

Getty Images/Global Images Ukraine. Келвин Форд и Джервонта Дэвис

Тренер обладателя пояса WBC в легком весе Джервонты Дэвиса Келвин Форд был арестован полицией и находится под следствием.

По информации Talk Sport, Келвин Форд подозревается в вооруженном нападении в Лас-Вегасе и был арестован стражами порядка в канун Нового года, 29 декабря, при выходе из боксерского зала в Балтиморе.

Раньше и сам Дэвис имел проблемы с законом. Он находился в тюрьме после того, как нарушил условия своего домашнего ареста. В мае боксер получил 90 дней домашнего ареста после того, как спортсмен спровоцировал ДТП и скрылся с места преступления.

sport.ua