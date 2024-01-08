Чжан Чжилей дал прогноз на бой Усика с Фьюри

Китайский боксер-тяжеловес Чжан Чжилей поделился мнением о фаворите будущего боя между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Я не знаю, кто победит. Всякое может случиться, и мой опыт в этом деле подсказывает мне, что пока не прозвучит сигнал о начале боя, возможно все. [Например,] если кто-то почувствует, что он не готов, поединок может быть отменен.

Бой с Фрэнсисом Нганну стал тревожным звонком для Фьюри. Если он будет готовиться [к Усику] так же, как к поединку с Нганну, его ждут большие неприятности. Прямо сейчас я склоняюсь к победе Усика в этом бою из-за его навыков и преданности боксу», – заявил Чжилея.