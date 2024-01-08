Чжан Чжилей вынес вердикт по поводу боя Джошуа – Нганну

boxing-social.com. Чжан Чжилей и Энтони Джошуа

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей (26-1-1, 21 КО) рассказал, как он относится к тому, что Энтони Джошуа (27-3, 24 KO) встретится с бывшей суперзвездой UFC Франсисом Нганну.

«Я не могу сказать, что я разочарован, это вопрос личного выбора, у Джошуа есть свой личный выбор. Если вы посмотрите на Нганну, он пришел в спорт и имеет рекорд 0-1. Он – дойная корова. Если бы я дрался с Нганну, я бы заработал кучу денег. Что такое бокс – бизнес или соревновательный спорт, вот в чем вопрос.

На самом деле я никогда не думал, что бой между мной и Энтони состоится. Если Джошуа считает, что у него только 40% шансов победить меня, то этого не произойдет. Я даже не думаю, что в его голове это 60 на 40. Эдди Хирн не позволит ему драться со мной. Это слишком большой риск.

Когда я подписал контракт с Matchroom пару лет назад, это был один из тех разговоров, которые мы вели. Моя команда прилетела в Лондон, чтобы поговорить об этом, но прошло уже много лет, и это так и не было реализовано. Они знают, как избежать всех рисков. Именно так Хирн и работает как промоутер, он строит то, что хочет построить. Я считаю, что они успешно избежали всех рисков, но я не знаю, состоится ли этот бой в будущем, они просто будут продолжать использовать мое имя, чтобы создать то, что они хотят создать», – сказал Чжан Чжилей.

Отметим, что бой Джошуа – Нганну назначен на 8 марта.

sport.ua