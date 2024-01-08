Следить

Бокс

Два украинца попали в рейтинг самых богатых боксеров в истории

Getty Images/Global Images Ukraine. Братья Кличко

Издание Wealthygorilla опубликовало рейтинг самых богатых боксеров в истории.

Возглавил список Флойд Мейвезер, который по данным издания за свою карьеру заработал 450 миллионов долларов. За Флойдом разместился еще один американец, экс-чемпион в супертяжелом весе Джордж Форман. Третьим идет филиппинская звезда Мэнни Пакьяо.

В десятку самых богатых боксеров в истории попали также братья Кличко, Виталий занял десятую строчку с заработком 80 миллионов, а Владимир заработал на десять миллионов больше и занял восьмую позицию.

Александр Усик не попал в список, а его будущий соперник Тайсон Фьюри занял 11 место, британец заработал за карьеру 65 миллионов.

ESPN обновил рейтинг лучших боксеров в мире. На каком месте Усик?

Топ-10 самых богатых боксеров в истории

  1. Флойд Мейвезер – 450 млн долларов
  2. Джордж Форман – 300 млн долларов
  3. Мэнни Пакьяо – 200 млн долларов
  4. Оскар Де Ла Хойя – 200 млн долларов
  5. Сауль Альварес – 180 млн долларов
  6. Леннокс Льюис – 140 млн долларов
  7. Шугар Рэй Леонард – 120 млн долларов
  8. Владимир Кличко – 90 млн долларов
  9. Энтони Джошуа – 80 млн долларов
  10. Виталий Кличко – 80 млн долларов

sport.ua

Категории
Комментарии
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Бокс