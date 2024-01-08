Бокс
Два украинца попали в рейтинг самых богатых боксеров в истории
Издание Wealthygorilla опубликовало рейтинг самых богатых боксеров в истории.
Возглавил список Флойд Мейвезер, который по данным издания за свою карьеру заработал 450 миллионов долларов. За Флойдом разместился еще один американец, экс-чемпион в супертяжелом весе Джордж Форман. Третьим идет филиппинская звезда Мэнни Пакьяо.
В десятку самых богатых боксеров в истории попали также братья Кличко, Виталий занял десятую строчку с заработком 80 миллионов, а Владимир заработал на десять миллионов больше и занял восьмую позицию.
Александр Усик не попал в список, а его будущий соперник Тайсон Фьюри занял 11 место, британец заработал за карьеру 65 миллионов.
ESPN обновил рейтинг лучших боксеров в мире. На каком месте Усик?
Топ-10 самых богатых боксеров в истории
- Флойд Мейвезер – 450 млн долларов
- Джордж Форман – 300 млн долларов
- Мэнни Пакьяо – 200 млн долларов
- Оскар Де Ла Хойя – 200 млн долларов
- Сауль Альварес – 180 млн долларов
- Леннокс Льюис – 140 млн долларов
- Шугар Рэй Леонард – 120 млн долларов
- Владимир Кличко – 90 млн долларов
- Энтони Джошуа – 80 млн долларов
- Виталий Кличко – 80 млн долларов