Экс-тренер Джошуа назвал условие для победы Фьюри над Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Американский тренер Роберт Гарсия, который в свое время работал с британцем Энтони Джошуа, высказал мнением о предстоящем поединке за абсолют между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсоном Фьюри и чемпионом мира по версиям WBA, IBF, IBO и WBO Александром Усиком.

«Фьюри использует свои преимущества. Он предпринимает много вещей, которые позволяют ему быть таким эффективным. Если Тайсон будет в отличной форме, я поставлю на его победу. Хотя всё-таки я бы хотел увидеть противоположный исход», – уверен Гарсия.

Как известно, бой Усик – Фьюри запланирован на 17 февраля.

Ранее Роберт Гарсия заявил, что Тайсон ФЬюри не уважает бокс.

sport.ua