Известный тренер рассказал о том, возможен ли бой Джошуа и Фьюри

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Известный британский тренер Бен Дэвисон рассказал о том, возможен ли бой Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри:

«Это гипотетический разговор, потому что мы за миллионы миллионов от этого поединка. На данный момент, этот бой даже не на радарах. Это не то, о чем можно думать. Есть 2 поединка между Фьюри и Усиком, а Эй Джей имеет другие задачи впереди».

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа и боец ММА Фрэнсис Нганну, уже успевший дебютировать в профессиональном боксе в поединке с Тайсоном Фьюри, договорились о бое с общим гонораром в размере 70 миллионов евро.

sport.ua