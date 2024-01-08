Нганну выступил с предложением в адрес Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Франсис Нганну

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну обратился к своему будущему сопернику, экс-чемпиону мира по боксу в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа.

«Это больше не срочная новость, но я просто выкладываю её такой, какая она есть. Увидимся в Эр-Рияде, Энтони, и давай повеселимся», – написал Нганну в твиттере.

Как известно, есть договоренность между Нганну и Джошуа о проведении 10-раундового боксерского поединка. Точная дата его проведения официально еще не объявлена.

Ранее Франсис Нганну прокомментировал анонс боя с Джошуа.

sport.ua