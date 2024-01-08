Обязательный претендент по линии WBA. Джошуа может снова выйти на Усика

Sky Sports. Энтони Джошуа

Организация WBA, чьим поясом в супертяжелом весе владеет Александр Усик, планирует проведение боя за статус обязательного претендента на титул.

Сообщается, что главными претендентами на поединок являются Энтони Джошуа и Мартин Баколе. При этом у Джошуа в марте запланирован бой с Франсисом Нганну, а Усик проведет поединок за все титулы с Тайсоном Фьюри в феврале.

Первым в очереди на обязательную защиту титула стоит IBF, где с Усиком или Фьюри намерен драться Филип Хргович.

sport.ua