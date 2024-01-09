Боец, спарринговавший с Усиком и Фьюри, изменил прогноз на их бой

boxing-social.com. Баколе с Тайсоном Фьюри и Александром Усиком

Претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе конголезский боксер Мартин Баколе (20-1, 15 KO) высказался о предстоящем бое между обладателем пояса WBC в хевивейте Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO) и чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО).

«Это сложный вопрос. Очень сложный вопрос. 50/50. По очкам я вижу победу Усика. Если в бою будет нокаут? Возможно, это станет сюрпризом, но тогда ставлю на Цыганского короля. Потому что он должен исправить свои ошибки. Люди судят его по бою с Нганну. Представьте, если он остановит Усика, они скажут, что бой с Нганну был небольшой ошибкой, он не отнесся к нему серьезно.

Делать прогноз так сложно, потому что я знаю, что Усик – это мировой класс. Движение элитного уровня. Но Цыганский король… как по мне, то будет ничья», – сказал Баколе.

Ранее Мартин говорил, что Фьюри имеет больше шансов на победу как по очкам, так и досрочно.

Бой Усик – Фьюри состоится 17 февраля.

sport.ua