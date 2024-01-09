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Эррол Спенс перенес операцию. Известна причина хирургического вмешательства

Getty Images/Global Images Ukraine. Эррол Спенс

Бывший чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBA в полусреднем весе Эррол Спенс перенес операцию.

33-летнему уроженцу Лонг-Айленда удалили катаракту. Спенс признался, что данное хирургическое вмешательство назревало еще до боя с Теренсом Кроуфордом.

Как известно, 29 июля прошлого года Кроуфорд выиграл у Спенса техническим нокаутом в 9-м раунде и объединил все титулы дивизиона.

Напомним, ранее стало известно, что Эррол Спенс активировал реванш против Теренса Кроуфорда.

sport.ua

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