Леннокс ЛЬЮИС: «Усик напоминает мне маленького кролика»

Бывший абсолютный чемпион мира в хэвивейте Леннокс Льюис поделился мыслями о поединке за абсолютный титул между Александром Усиком (21-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО).

«Это не неуважение, но у всех есть внутри звер. И Усик напоминает мне маленького кролика, потому что он очень хорошо двигается, и никто не может его поймать.

Потом я смотрю на Тайсона Фьюри, и он похож на жирафа. Я вижу их как двух бьющихся между собой зверей, но кто победит? Это будет кролик или жираф? Я не думаю, что Тайсону нужно много двигаться. Много двигаться нужно Усику. Он собирается использовать ринг.

Усик не будет легким соперником для Тайсона Фьюри. Вы должны это помнить. Усик – бывший абсолютный чемпион [в тяжелом весе], и он не проигрывал. Этот человек – победитель, он ненавидит проигрывать. Я думаю, что между ними состоится только один бой, но мы можем быть удивлены. Никогда не знаешь точно», – заявил Льюис.