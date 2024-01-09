НГАННУ: «Я нокаутирую Джошуа, его победить легче, чем Фьюри»

boxingscene.com. Франсис Нганну

Экс-чемпион UFC Франсис Нганну прокомментировал свое предстоящее сражение против Энтони Джошуа, которое недавно перенесли на 8 марта 2024 года.

«Никто не знает, на что я способен. Бой против Фьюри был моим первым в боксе. Я постоянно совершенствуюсь, и темпы прогресса для такого новичка, как я, огромны. Я только новичок и я совершенствуюсь.

Я думаю, что, скорее всего, я нокаутирую Энтони Джошуа, его легче победить, чем Фьюри.

Я не имею в виду, что он не сильный боец. Он очень сильный боец, но его легче сбить с ног, чем Фьюри, и ему труднее встать, чем Фьюри», – сказал Нганну.

sport.ua