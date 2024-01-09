Нганну намерен выяснить, насколько «слабый подбородок» у Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Франсис Нганну

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну поделился ожиданиями от боя с бывшим чемпионом мира по версии IBF, WBA, WBO, IBO британцем Энтони Джошуа, который должен состояться 8 марта в Эр-Рияде.

«Он великолепно выглядел в бою с Отто Валлином. Нужно отдать ему должное и поздравить. С другой стороны, соперник просто не мог ему что-то противопоставить. Думаю, что у меня в этом плане будет больше возможностей. Все будет иначе. Я не буду стоять на месте и смотреть на него. Все будет иначе.

Если Джошуа примет на себя удар, который принял Фьюри, я не гарантирую, что он выстоит. Я слышал, что у него слабый подбородок. Я намерен выяснить это», — сказал Нганну на ютуб-канале MMAFightingonSBN.

sport.ua