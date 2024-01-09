Обидчик Уайлдера назвал победителя боя Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер

Новозеландский боксер супертяжелой категории Джозеф Паркер (34-3, 23 KO) высказалась мыслями о бое между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона.

«Думаю Тайсон Фьюри прекрасно выполнит свою работу и станет абсолютным чемпионом, я в этом уверен и это будет круто. В прошлый раз Тайсон не показал свой максимум, а Нганну провел адский бой, на этот раз недооценки не будет», – сказал Паркер.

17 февраля в Саудовской Аравии Усик встретится с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри. В соглашении есть пункт о двустороннем реванше.

sport.ua