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Обидчик Уайлдера назвал победителя боя Усик – Фьюри
Новозеландский боксер супертяжелой категории Джозеф Паркер (34-3, 23 KO) высказалась мыслями о бое между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона.
«Думаю Тайсон Фьюри прекрасно выполнит свою работу и станет абсолютным чемпионом, я в этом уверен и это будет круто. В прошлый раз Тайсон не показал свой максимум, а Нганну провел адский бой, на этот раз недооценки не будет», – сказал Паркер.
17 февраля в Саудовской Аравии Усик встретится с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри. В соглашении есть пункт о двустороннем реванше.