Бокс
Райан Гарсия расстался с женой после рождения общего ребенка
Американский боксер Райан Гарсия, выступающий в первом полусреднем весе, расстался с женой Андреа Селиной после трех лет семейной жизни.
Гарсия инициировал развод из-за «непримиримых разногласий». Американский боксер рассказал о разводе через несколько минут после публикации в своем инстаграме новости о рождении совместного с Андреа Селиной ребенка. У пары также есть трехлетняя девочка.
Сообщается, что Гарсия не отказывается от воспитания двоих детей и готов поддерживать их финансово, выплачивая алименты.
Ранее Райан Гарсия сделал неожиданное признание после победы над Дуарте.