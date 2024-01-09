Райан Гарсия расстался с женой после рождения общего ребенка

Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Гарсия

Американский боксер Райан Гарсия, выступающий в первом полусреднем весе, расстался с женой Андреа Селиной после трех лет семейной жизни.

Гарсия инициировал развод из-за «непримиримых разногласий». Американский боксер рассказал о разводе через несколько минут после публикации в своем инстаграме новости о рождении совместного с Андреа Селиной ребенка. У пары также есть трехлетняя девочка.

Сообщается, что Гарсия не отказывается от воспитания двоих детей и готов поддерживать их финансово, выплачивая алименты.

Ранее Райан Гарсия сделал неожиданное признание после победы над Дуарте.

sport.ua