Стала известна стоимость билетов на супербой Усик – Фьюри в Эр-Рияде

Twitter. Александр Усик и Тайсон Фьюри

8 января стартовала продажа билетов на супербой между украинским чемпионом Александром Усиком (21-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО).

Поединок пройдет 17 февраля Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовской Аравии.

Сейчас доступна только часть билетов, самый дешевый из которых 70 риал, категория G5 (примерно 713 грн), самый дорогой на данный момент билет категории Diamond стоит 1 500 риал (15 291 грн).

Билеты на бой Усик – Фьюри:

Diamond – 1500 SAR / 15 291 гривна

Platinum – 1000 SAR / 10 194 гривны

Gold – 500 SAR / 5097 гривен

G1 – 200 SAR / 2038 гривен

G2 – 175 SAR / 1784 гривен

G4 – 100 SAR / 1019 гривен

G5 – 70 SAR / 713 гривен

Ранее Усик показал свою форму во время подготовки к бою с Фьюри.

sport.ua