Бокс
Стала известна стоимость билетов на супербой Усик – Фьюри в Эр-Рияде
8 января стартовала продажа билетов на супербой между украинским чемпионом Александром Усиком (21-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО).
Поединок пройдет 17 февраля Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовской Аравии.
Сейчас доступна только часть билетов, самый дешевый из которых 70 риал, категория G5 (примерно 713 грн), самый дорогой на данный момент билет категории Diamond стоит 1 500 риал (15 291 грн).
Билеты на бой Усик – Фьюри:
Ранее Усик показал свою форму во время подготовки к бою с Фьюри.