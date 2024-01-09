ВИДЕО. Рефери объяснил «худшую остановку боя» в поединке Ортис – Лоусон

Getty Images/Global Images Ukraine. Фредрик Лоусон и Вирджил Ортис

Возвращение Вирджила Ортиса (20-0, 20 KO) на ринг после 17 месяцев простоя в итоге оказалось скандальным. Болельщики назвали завершение боя с Фредриком Лоусоном (30-4, 22 KO) «худшей остановкой боя».

Отметим, что на третьей минуте первого раунда Ортис зажал соперника у канатов и начал наносить ему удары по голове и по корпусу. Лоусон на них не отвечал и рефери Тони Уикс остановил бой.

«Общественность не знала, что перед боем Лоусону сделали томографию мозга, и выяснилось, что у него аневризма, потом они снова сделали тест, и обнаружилась ту же аневризму. Привели другого врача, который провел то же самое обследование, и у него не обнаружили аневризму, так что они разрешили ему драться», – написал Тони Уикс в фейсбуке в ответ на критику в свой адрес.

Промоутерская компания Golden Boy Promotions выпустила такое заявление:

«Фредрик Лоусон был допущен врачом Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) к бою в субботу вечером. Все остальные вопросы следует адресовать NSAC».

sport.ua