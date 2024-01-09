Бокс
Усик назвал боксерский поединок, после которого он плакал
Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик назвал поединок, после которого он плакал.
– Усик, какой твой самый любимый бой Леннокса Льюиса?
– Это легенда!
– Я знаю, но какой из его боев твой самый любимый?
– Против Тайсона. Слушайте, я плакал после него. Я думал, что Майк победит. Но Леннокс – это…
– Чему ты можешь у него научиться?
– Терпению.
Напомним, в поединке Майк Тайсон – Леннокс Льюис в 2002 году Леннокс нокаутировал Майка в 8-м раунде.
Следующий поединок Александра Усика состоится 17 февраля 2024 года.. Местом проведения боя станет Саудовская Аравия, а соперником – британец Тайсон Фьюри.