Усик назвал боксерский поединок, после которого он плакал

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик назвал поединок, после которого он плакал.

– Усик, какой твой самый любимый бой Леннокса Льюиса?

– Это легенда!

– Я знаю, но какой из его боев твой самый любимый?

– Против Тайсона. Слушайте, я плакал после него. Я думал, что Майк победит. Но Леннокс – это…

– Чему ты можешь у него научиться?

– Терпению.

Напомним, в поединке Майк Тайсон – Леннокс Льюис в 2002 году Леннокс нокаутировал Майка в 8-м раунде.

Следующий поединок Александра Усика состоится 17 февраля 2024 года.. Местом проведения боя станет Саудовская Аравия, а соперником – британец Тайсон Фьюри.

sport.ua