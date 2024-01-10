Бой между Джошуа и Нганну перенесут. Во всем «виноват» турнир UFC

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Организаторы боксерского поединка между британцем Энтони Джошуа и Франсисом Нганну, который изначально планировали провести 9 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), столкнулись с неожиданными проблемами.

Как сообщает журналист MMA Junkie Майк Бон, встречу Эй Джея с экс-чемпионом UFC на боксерском ринге вынуждены были перенести на 8 марта. Сделано это было для того, чтобы данное событие не конкурировало с турниром UFC 299, который пройдет как раз 9 числа.

Напомним, что бой Джошуа – Нганну пройдет по правилам бокса и продлится не больше 10 раундов.

sport.ua