ЧЖАН ЧЖИЛЕЙ: «Готов принять бой с Уайлдером прямо сейчас»

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей (26-1-1, 21 КО) рассказал о возможном поединке с Деонтеем Уайлдером в андеркарде боя Энтони Джошуа и Фрэнсиса Нганну 8 марта в Саудовской Аравии.

«Я не знал об этом бое, пока не поговорил вчера со своей командой. Когда речь заходит об Уайлдере, я отдаю ему все должное в мире. Он такой великий боец. Он завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх 2008 года.

Когда он стал профессионалом, у него были все эти великолепные нокауты, и он отличный боец. Я готов принять бой с Уайлдером, и это было бы отличным событием для бокса.

Я бы согласился на этот бой прямо сейчас. Мяч будет на его стороне очень скоро, так что посмотрим, что получится», – сказал китайский боксер.

Отметим, что Уайлдер (43-3-1, 42 KO) проиграл Паркеру (34-3, 23 KO) единогласным решением судей (111-118, 110-118, 108-120).

sport.ua