«Давай сделаем это». Хргович ответил на вызов Паркера

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Обязательный претендент на титул IBF в супертяжелом весе Филип Хргович принял предложение Джозефа Паркера сразиться с ним в андеркарте поединка Энтони Джошуа против Фрэнсиса Нганну, который состоится 8 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Я слышал, что Джозеф Паркер хочет провести со мной бой в марте в андеркарте поединка Джошуа – Нганну. Я очень рад это слышать. Я готов. Я принимаю твое предложение, Джо. Давай сделаем это. Приступим к делу. До скорой встречи», – сказал Филип Хргович в социальных сетях.

Ранее промоутер Паркера назвал 3 потенциальных соперников для следующего боя, в их числе был и Хргович.

sport.ua