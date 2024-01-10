Известен один из спарринг-партнеров Усика при подготовке к Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Сербский боксер Санел Хасанович (7-1-1, 6 КО) работает в тренировочном лагере действующего чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика (21-0, 14 КО).

Хасанович является спарринг-партнером Усика при его подготовке к поединку против обладателя титула WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО).

О пребывании в лагере Усика сообщил сам Санел Хасанович в твиттере.

Как известно, Усик и Фьюри должны сойтись в ринге 17 февраля этого года.

Ранее китаец Чжан Чжилей дал прогноз на поединок Александра Усика с Тайсоном Фьюри.

sport.ua