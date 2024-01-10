Не только Усик. У Фьюри будет реванш с еще одним боксером

Boxingscene. Франсис Нганну

Франсис Нганну, который в своем первом профессиональном поединке отправил Тайсона Фьюри в нокдаун, но проиграл решением судей, рассчитывает на реванш.

Правда, после того, как британец выяснит отношения с Александром Усиком, с которым у британца должно быть два боя.

«Реванш с Фьюри состоится. Пока он будет драться с Усиком, у меня появилась возможность выйти на Энтони Джошуа. Но я жду Фьюри после его боя с Усиком».

«Правда, там есть шанс, что они сразу же проведут реванш. Но ничего страшного», — сказал Нганну.

Ранее бывший боец UFC договорился с Джошуа о поединке в марте.

sport.ua