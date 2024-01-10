Отец Фьюри предостерег сына от серьезной ошибки в бою с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Джон Фьюри, отец обладателя пояса WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО), рассказал, почему в бою с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО) его сын должен снова адаптировать свой стиль ведения боя.

«С Усиком ему нужен совсем другой стиль, это совершенно другой боец. Если вернуться на много лет назад, то можно посмотреть в интернете бой Джерри Куни – Майкл Спинкс. Майкл Спинкс – раздутый полутяжеловес, весивший в то время чуть больше 90 кг.

Джерри Куни – 2 м ростом, 114 кг и посмотрите, что из этого вышло. Это скоростные бойцы, и вы не можете так прямолинейно идти вперед, пытаясь нанести бомбовый удар по таким бойцам. Значете почему? Они видят, что это происходит, и будут уклоняться.

Усик очень хорош, он хорошо двигается, у него есть голова на плечах, он хорошо работает ногами, и стиль, приносящий успех в боях против Деонтея Уайлдера и Фрэнсиса Нганну, не подходит для боя против такого бойца, как Усик», – сказал Джон Фьюри.

Бой Усик – Фьюри состоится 17 февраля.

sport.ua