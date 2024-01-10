Тео Лопес назвал победителя боя между Ломаченко и Камбососом

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко (слева)

Действующий чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBO Теофимо Лопес высказался об ожидаемом бое между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом из Австралии, с которыми он ранее сам встречался в ринге.

«Ломаченко победит. Камбосос может говорить все, что ему хочется, но он просто зарабатывает деньги. Камбосос живет в Австралии, так что ему даже не придется куда-то ехать и отдавать США 40% от гонорара. Понимаете, о чем я? Бой состоится у него дома. Так что это просто заработок», – заявил Тео Лопес.

Напомним, Ломаченко в своем последнем поединке, результат которого признан скандальным, проиграл единогласным решением судей абсолютному чемпиону мира в легком весе Девину Хейни из США.

Камбосос в июле 2023 года выиграл раздельным решением у британца Макси Хьюза. Этим он закрыл повторное поражение от Хейни.

Ранее, напомним, стали известны соперник и дата следующего боя Тео Лопеса.

sport.ua