ВИДЕО. Арнольд Барбоса вернулся на ринг с победой

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Американский суперлегковес (до 63,5 кг) Арнольд Барбоса (29–0, 11 КО) ярко вернулся на ринг спустя почти год простоя.

В Лас-Вегасе он досрочно одержал победу над Ксолисани Ндонгени из ЮАР (31–4, 18 КО).

Барбоса выглядел хорошо в бою, но и оппонент был неплох. Арнольд одержал 29-ю победу на профи-ринге

В 8-м раунде Ндонгени продержался до гонга, но на 9-ю трехминутку не вышел.

Барбоса снова сразится не за титул. Этим поединком нужно делать заявление

Арнольд Барбоса (США) – Ксолисани Ндонгени (ЮАР) – RTD 8/10

sport.ua