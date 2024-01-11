Бывший тренер Джошуа сделал прогноз на возможный третий бой с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Энтони Джошуа

Бывший тренер Энтони Джошуа Роберт Гарсия, который готовил его к реваншу с Александром Усиком, сделал предварительный прогноз на еще одно потенциальное противостояние между этими боксерами.

Отметим, что Джошуа может сразится за пояс IBF с Филиппом Хрговичем в конце года.

«Джошуа – второй по таланту боец в супертяжелом весе, у него такой огромный потенциал. Он такой большой, такой сильный, но ему нужна уверенность, и я думаю, что последний бой против Отто Валлина показал ему, что он на своем месте. Даже несмотря на то, что Джошуа проиграл Усику, он должен думать, что он лучший. Так как он дрался, я не удивлюсь, если он побьет Усика в третьем бою, потому что он дрался хорошо. Я думаю, что частые выходы в ринг – это главное, я рад, что он стал чаще драться. Это была единственная вещь, которую мы с Руди Эрнандесом сказали ему после боя с Усиком в раздевалке. Я сказал всем, чтобы он продолжал быть активным, сразу же провести еще один бой, и они это сделали. Три раза он дрался в 2023 году, это было лучшее, что для него могла сделать его команда», – сказал Роберт Гарсия.

8 марта в Эр-Рияде Джошуа проведет бой с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну.

Усик и Джошуа провели два чемпионских боя, украинский боксер выиграл оба поединка по очкам.

sport.ua