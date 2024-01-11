«Я такого Фьюри еще не видел». Боксер рассказал о подготовке Тайсона

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Боксер Мартин Баколе, который регулярно помогает Тайсону Фьюри готовиться к боям, рассказал, что британец действительно не был на 100% сфокусирован на поединке с Франсисом Нганну.

Нганну проиграл в свою первом боксером поединке, но на фоне чемпиона выглядел хорошо.

«Я был в тренировочном лагере Фьюри. И я не был удивлен, что Нганну его отправил в нокдаун, потому что Тайсон в лагере не отдавался на 100%. То, что он подписал контракт с Усиком еще до боя с Нганну, повлияло на него. Я Фьюри таким еще не видел».

«Он проводит спарринги всего по 4 или 6 раундов. Мне кажется, он сам знал, что он не готов к бою. Этот был не тот Фьюри, которого я видел при подготовке к Кличко или Чисоре», – сказал Баколе.

Сейчас Фьюри готовится к бою с Александром Усиком 17 февраля.

sport.ua