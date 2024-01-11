ВИДЕО. Усик спаррингует с боксером, готовившим Нганну к бою с Фьюри

Instagram. Руан Виссер

Боксер супертяжелого веса Руанн Виссер из Южной Африки (13 побед, 12 из них – нокаутом, 2 поражения на профессиональном ринге) помогает украинцу Александру Усику готовиться к поединку за титул абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри.

Видео из тренировочного лагеря нашего соотечественника, организованным в Испании, представитель африканской страны опубликовал на своей странице в Instagram.

Отметим, что Виссер, в свое время неоднократно спарринговавший в тренировочных лагерях с другим украинцем Владимиром Кличко, также готовил Франсиса Нганну к его боксерскому поединку против Тайсона Фьюри. Тогда экс-чемпиону UFC удалось многих удивить, ведь в своем дебюте на боксерском ринге он отправил в нокдаун Цыганского короля и проиграл британцу лишь решением судей.

Руан Виссер неоднократно находился в тренировочных лагерях Владимира Кличко

sport.ua