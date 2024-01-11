Украинец, победивший Фьюри 17 лет назад: «Усик выиграет по очкам»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Бывший украинский боксер Иван Безверхий, сейчас работающий тренером в Запорожье, вспомнил, как 17 лет назад победил британца Тайсона Фьюри на турнире Donbass Junior Cup-2007 со счетом 23:10, а также поделился ожиданиями от предстоящего боя за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между своим соотечественником Александром Усиком и Цыганским королем, который должен пройти 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Donbass Junior Cup был представительным международным турниром, в котором принимали участие юные боксеры из более чем 10 стран. Так случилось, что в нашем финале решалось, какая сборная займет первое общекомандное место в турнире — украинская или британская.

В итоге Кубок остался дома. Помню, что у меня в этой встрече неплохо получалось. Задел его в ближнем бою и почувствовал, что начинаю побеждать.

Считал Тайсона перспективным, но не более того. Уже тогда он был габаритным юношей. Вскоре Фьюри перешел в профессионалы и начал свой триумфальный путь к чемпионским титулам.

Конечно, буду болеть за нашего казака. Верю в победу Александра. Думаю, что-то советовать Саше не стоит. Ставлю на то, что украинец выиграет по очкам. Функционально будет лучше готов. Переиграет и перебьет британца. По крайней мере, я на это очень надеюсь», – сказал Иван Безверхий в интервью сайту Чемпион.

sport.ua