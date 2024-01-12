«Люблю Усика, но…» Промоутер Джошуа объяснил, почему поддерживает Фьюри

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Эдди Хирн, промоутер известного боксера Энтони Джошуа, рассказал, за кого будет болеть в поединке между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри:

«Представьте, если Джошуа нокаутирует Нганну, а Фьюри одержит победу в бою с Усиком. После этого поединок Эй Джея с Тайсоном будет просто на тарелке. Величайший бой в истории этого спорта.

Поэтому я хочу, чтобы Фьюри победил. На самом деле я люблю Усика и очень его уважаю, но ради Энтони я хочу, чтобы Тайсон победил в этом поединке. Я хотел бы, чтобы Фьюри стал абсолютным чемпионом».

Напомним, поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком состоится 17 февраля 2024 года. Местом проведения самого ожидаемого боя последних нескольких лет станет Саудовская Аравия.

sport.ua