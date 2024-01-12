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Бокс

Непобедимый чемпион мира поможет Фьюри подготовиться к бою с Усиком

Boxing Scene. Джей Опетая

Бывший чемпион мира по версии IBF в крузервейте австралиец Джей Опетая, имеющий рекорд в профибоксе 24-0, приедет в тренировочный лагерь Тайсона Фьюри и проведет с ним спарринги в рамках подготовки Цыганского короля к объединительному поединку с украинцем Александром Усиком.

Такой информацией поделился портал Boxing Scene. Помимо денежного вознаграждения, Опетая получит возможность боксировать в андеркарде супербоя, запланированного на 17 февраля в Эр-Рияде. Соперник Джея станет известен позже.

Добавим, что последний раз австралиец выходил в ринг меньше месяца назад, 23 декабря, нокаутировав Эллиса Зорро в первом раунде.

sport.ua

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