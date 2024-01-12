Бокс
Нганну не интересует бой с Усиком. Только реванш с Фьюри
Франсис Нганну, который в своем первом профессиональном боксерском поединке проиграл Тайсону Фьюри, нацелен на реванш с британцем. Бой с Александром Усиком или титулы Нганну пока не интересуют.
«Мне все равно, кто победит в поединке Фьюри и Усика. Вообще плевать на этот бой, на то, кто выиграет. Мне нужен Фьюри, только он один, он мне должен реванш. Я иду за Фьюри, проиграет он Усику или победит его», – сказал Нганну.
В марте Франсис должен провести бой против Энтони Джошуа.