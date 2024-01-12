Пока одни разговоры. Ломаченко хотели бы вывести на бой с топовым боксером

Getty Images/Global Images Ukraine. Джервонта Дэвис

Промоутер Боб Арум, который занимается делами Василия Ломаченко и еще ряда известных боксеров, вновь подтвердил, что готов договариваться о поединке украинца против Джервонты Дэвиса.

Разговоры об этом бое идут много лет, но до конкретики не доходит.

«Джервонта – отличный боксер и очень привлекательный для всех соперник. Конечно, мы хотели бы организовать против него бой того же Ломаченко или Шакура Стивенсона. Я верю, что они победили бы его. Мы открыты к переговорам».

«Я считаю Лому и Шакура такими же невероятными боксерами, как и Джервонту», — сказал Арум.

Ожидается, что Ломаченко весной проведет бой с Джорджем Камбососом.

sport.ua