Промоутер Джошуа объяснил, почему поддерживает Фьюри в бое с Усиком

Промоутер британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирн сообщил, что в бое между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри будет болеть за британца.

«Представьте, если Джошуа нокаутирует Нганну, а Фьюри одержит победу в бою с Усиком. После этого поединок Эй Джея с Тайсоном будет просто на тарелке. Величайший бой в истории этого спорта», — сказал он и добавил, что поэтому хочет, чтобы Фьюри победил.

При этом он заявил, что «любит Усика и очень его уважает», но ради Энтони он хочет, чтобы Тайсон победил в этом поединке.

«Я хотел бы, чтобы Фьюри стал абсолютным чемпионом», — сказал Хирн.

Напомним, поединок Тайсона Фьюри против Александра Усика состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.