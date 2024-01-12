Смит должен быть уверенным в бою с Бетербиевым. Только так может победить

BoxingScene. Каллум Смит (справа)

13 января в Квебеке, Канада, чемпион мира по версиям IBF, WBC и WBO Артур Бетербиев (19-0, 19 КО) встретится с британцем Каллумом Смитом (29-1, 21 КО). Оба боксируют не так часто, как могли бы, но шансы претенденту дают лишь единицы.

Справедливо ли это?

Бетербиев – доминирующий чемпион. Но его время когда-то должно прийти

Важно сразу сказать, что россиянин Артур Бетербиев – никакой не канадец. Он российский друг чеченского диктатора Рамзана Кадырова и понятно, что именно на победу Смита будет рассчитывать все украинское боксерское сообщество.

Каллум Смит – интересный, разносторонний боксер. По габаритам и возможностям он точно не потерялся бы даже в тяжелом весе. Ладно, о возможностях говорить сложно, пока не увидел, но по габаритам точно. 191 сантиметр роста и 198 сантиметров размах рук – это габариты, аналогичные Александру Усику.

Сейчас Каллум – представитель полутяжелой весовой категории. А это до 79,3 кг. Но габариты в боксе решают минимум. Откровенно – не самая главная составляющая. Александр Усик недавно это доказал. А что говорить о том же Мэнни Пакьяо.

Более важный вопрос – как боксер пользуется этими габаритами. И Каллум делает это умело. Во-первых, очень крепкий удар. Более 70 процентов нокаутированных соперников – крутой показатель. Но за ним прячутся действительно страшные нокауты. В андеркарде первого боя Усика и Джошуа Каллум Смит снес Джильберто Кастильо Риверу. Доминиканец упал так быстро и столь долго лежал, что его даже не показывала камера. Страшный нокаут.

Удары Смита действительно разрушают. Давать ему войти в ритм боя и разогнаться – похоронить свои шансы на победу. Пользуясь длиннющими руками, он не подпускает оппонентов поближе. Насыпает тяжелыми кулаками, не дает отдохнуть. И находит-таки тот самый удар. Причем довольно часто быстро. Последний нокаут в чемпионских раундах состоялся только в 2016 году. Затем были либо победы решением судей, либо быстрые нокауты – до седьмого раунда включительно. Или поражения. Вернее, поражение – одно.

В 2020 году британец Каллум Смит встретился с Саулем Альваресом. Мексиканец действительно принял вызов. Незадолго до этого он побил еще большего британца Рокки Филдинга, но по навыкам Рокки и близко с Каллумом не стоит. А вот Смит выглядел проблемой, хоть ею и не стал.

Прямо на старте поединка Канело поразил цель – угодил боковым в левую руку британца. Во-первых, это обычная фишка Альвареса. Силовыми он просто разбивает блоки соперника. Бьет по мышцам, они все хуже держат руки оппонента, и те обвисают. Но со Смитом получилось еще лучше. Главный удар Каллума – левый боковой. Именно в эту руку попал мексиканец так, что травмировал мышцу. Рука работала плохо, и потенциально крутое противостояние превратилось в победу Альвареса.

После этого британец вернулся. Набрал вес, побил двух соперников, оба раза мастерски. Сначала нокаутировал Кастильо, о котором говорилось выше. Затем — француза Мэттью Бодерлика. Тоже нокаутом, но в четвертом раунде. И, наконец, получил еще один титульный шанс.

Теперь у Смита есть шансы на апсет. Конечно, на него ставят не очень многие. Соперник – чемпион со ста процентами нокаутов, который в последнее время не так, чтобы заставлял сомневаться в себе. Или заставлял?

boxingnewsonline.net. Каллум Смит (справа)

Став формально канадцем, Артур Бетербиев продолжил боксировать с кучей титулов на плечах. Но выходит в ринг нечасто. В среднем – один раз в год. И это почти в 39 лет.

Более, чем однажды, Бетербиев боксировал сначала в 2019 году. Тогда он сначала нокаутировал Каладжича, а затем замучил Александра Гвоздика, который оказался вообще не готов физически к противостоянию. А потом в 2021-м – нокауты Адама Дейнеса и Маркуса Брауна. В 2020-м, например, Артур не боксировал.

После этого – по одному поединку. В 2022 году был быстро повержен Джо Смит. В 2023 году побит Энтони Ярд. Первое противостояние из вышеназванных действительно не вызывало никаких вопросов. Джо упал быстро и по делу. И вообще, какие могут быть вопросы, когда соперник – посредственный боксер именно в плане бокса, а не давления и тяжести ударов, а ты ловишь его на ошибке хорошим движением и ударом? Во втором Ярд показал класс.

Конечно, Энтони не выдал ничего, что можно было бы назвать топовым выступлением. Но это был его максимум. Британец не сыпался под ударами. Этого боялись, потому что Ковалеву он проиграл после джеба. Отвечал и сам давил. И главное – попадал. Достаточно много. Моментами казалось, что Бетербиев даже не очень легко дышит, но переводить дух и возвращаться он умеет.

А вот Ярд так не умеет, и такого здоровья от природы не имеет. Вот и проиграл. Чисто по-боксерски Энтони не выполнил все, что нужно было. Еще и физически не потянул.

Однако британец задал вопрос россиянину о возрасте и способности быть тем, что и раньше. Есть надежда, что другой британец найдет на них правильные ответы.

Кто фаворит?

На Артура Бетербиева можно поставить с коэффициентом 1.22. На Каллума Смита – с коэффициентом 4.33. В общем, все по делу.

Проблема Каллума состоит в том, что он – не очень подвижный боксер. Он классно двигается, да. Но это не условный Усик. Не темповик, который может передвигаться и перестрелять соперника с дистанции. А значит, придется остановиться.

Здесь уже будет вопрос о его физической и психологической готовности. Гвоздик говорил, что Бетербиев недооценен, как боксер, но переоценен, как нокаутер. То есть удары тяжелые, но не страшные. Просто они точные и постоянные, что выбивает все силы из тебя.

Смит – не из бойцов, которые разваливаются морально. Он продержался с Канело с одной рукой весь бой. Теперь главное, чтобы хватило физической и тактической готовности. Перерабатывать оппонента с дистанции и сохранять ее. Бить тяжело, ловить тем же боковым. Это путь к победе. Быть уверенным в своих силах и делать максимум. Артур хорошо держит удар, но не идеально. Шансы должны быть даже на нокаут.

1.22

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4.33

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